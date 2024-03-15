Глава МИД Германии кулуарно убеждает Шольца передать Украине Taurus – Der Spiegel

Анналена Бербок (Фото: Filip Singer/EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить канцлера страны Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников в Бундесвере и в окружении главы внешнеполитического ведомства.

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На недавней встрече Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсуждали возможность "кругового обмена" с Германией, чтобы помочь Украине. Речь идет о круговых поставках ракет большой дальности – Великобритания может предоставить Украине свои ракеты Storm Shadow, если Германия потом компенсирует британские запасы.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому вопросу, как и по всем остальным, чтобы помочь Украине", – сказал Кэмерон, отказавшись раскрывать детали переговоров.

Как отмечает Der Spiegel, Бербок работает над тем, как Германия могла бы отправить крылатые ракеты Taurus в Украину, не пересекая "красные линии" Шольца. В частности, рассматривается вариант, когда немцы отдают ракеты Taurus британцам, а те передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями.

По информации издания, Бербок не удалось убедить Шольца. Ведь, как заявил канцлер, одной из проблем является вопрос контроля – "куда целиться, куда стрелять и куда попадать", и этот контроль невозможен без немецких военных.

"Крылатая ракета с ее полными возможностями может быть использована только с помощью Бундесвера <...>Только тогда она сможет продемонстрировать свои качества: пролететь под радаром противника, автоматически облететь зенитные позиции и в конце концов поразить цель с точностью до трех метров. Сейчас только Военно-воздушные силы в Бюхеле могут планировать таким образом", – отмечает издание со ссылкой на специалиста Бундесвера.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны ".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии в войну".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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