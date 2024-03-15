Глава МИД Германии кулуарно убеждает Шольца передать Украине Taurus – Der Spiegel
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить канцлера страны Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неназванных собеседников в Бундесвере и в окружении главы внешнеполитического ведомства.
На недавней встрече Бербок и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обсуждали возможность "кругового обмена" с Германией, чтобы помочь Украине. Речь идет о круговых поставках ракет большой дальности – Великобритания может предоставить Украине свои ракеты Storm Shadow, если Германия потом компенсирует британские запасы.
"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому вопросу, как и по всем остальным, чтобы помочь Украине", – сказал Кэмерон, отказавшись раскрывать детали переговоров.
Как отмечает Der Spiegel, Бербок работает над тем, как Германия могла бы отправить крылатые ракеты Taurus в Украину, не пересекая "красные линии" Шольца. В частности, рассматривается вариант, когда немцы отдают ракеты Taurus британцам, а те передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями.
По информации издания, Бербок не удалось убедить Шольца. Ведь, как заявил канцлер, одной из проблем является вопрос контроля – "куда целиться, куда стрелять и куда попадать", и этот контроль невозможен без немецких военных.
"Крылатая ракета с ее полными возможностями может быть использована только с помощью Бундесвера <...>Только тогда она сможет продемонстрировать свои качества: пролететь под радаром противника, автоматически облететь зенитные позиции и в конце концов поразить цель с точностью до трех метров. Сейчас только Военно-воздушные силы в Бюхеле могут планировать таким образом", – отмечает издание со ссылкой на специалиста Бундесвера.
- В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны ".
- Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.
- 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии в войну".
- 13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.
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