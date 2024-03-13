Taurus для Украины. Шольц: Это черта, которую я не хочу переступать как канцлер

Немецкий канцлер Шольц подчеркнул, что не может согласиться на поставку систем вооружений большой дальности

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз однозначно отверг поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus, отметив, что "это черта, которую он не хочет переступать как канцлер". Об этом он заявил во время "часа вопросов и ответов" в Бундестаге.

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Шольц подчеркнул, что не может согласиться на поставку систем вооружений большой дальности, "которые могут иметь смысл только в том случае, если они также предусматривают размещение немецких солдат за пределами Украины".

"Это черта, которую я не хочу переступать как канцлер", – акцентировал он.

Немецкий канцлер добавил, что "благоразумие – это то, на что имеют право граждане этой страны".

9 марта министр иностранных дел Великобритании предложил Германии поддержку для обеспечения возможной поставки крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ Британии – Taurus, а Британия Украине – дополнительные Storm Shadow.

11 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Кэмерона.

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого. 26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

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