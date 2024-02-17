У Шольца запитали, чому не передає Україні ракети Taurus. Каже: Потрібен найкращий момент

Від прямої відповіді на запитання щодо далекобійних ракет для України канцлер ФРН ухилився, однак наголосив на тому, що питання у "правильності"

Олаф Шольц (скриншот)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на полях Мюнхенської конференції прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він натякнув, що для цього потрібен "найкращий момент".

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Відповідаючи на запитання, чому Німеччина не передає Україні Taurus, Шольц сказав: "Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає на постачання в Україну найбільше грошей серед країн Європи".

Після того як журналісти перепитали його, з яких причин гальмується постачання ракет для Збройних Сил України, німецький лідер пояснив, що питання у "пошуку найкращого моменту для цього".

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент <...> Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив Шольц.

У січні Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

Також у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

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