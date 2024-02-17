У Шольца запитали, чому не передає Україні ракети Taurus. Каже: Потрібен найкращий момент
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на полях Мюнхенської конференції прокоментував можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він натякнув, що для цього потрібен "найкращий момент".
Відповідаючи на запитання, чому Німеччина не передає Україні Taurus, Шольц сказав: "Це питання дивне – ви знаєте, що Німеччина витрачає на постачання в Україну найбільше грошей серед країн Європи".
Після того як журналісти перепитали його, з яких причин гальмується постачання ракет для Збройних Сил України, німецький лідер пояснив, що питання у "пошуку найкращого моменту для цього".
"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент <...> Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив Шольц.
- У січні Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.
- Також у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.
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