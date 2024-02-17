У Шольца спросили, почему не передает Украине ракеты Taurus. Говорит: Нужен лучший момент
Канцлер Германии Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он намекнул, что для этого нужен "лучший момент".
Отвечая на вопрос, почему Германия не передает Украине Taurus, Шольц сказал: "Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит на поставки в Украину больше денег среди стран Европы".
После того как журналисты переспросили его, по каким причинам тормозятся поставки ракет для Вооруженных Сил Украины, немецкий лидер объяснил, что вопрос в "поиске наилучшего момента для этого".
"Важно принимать правильные решения в правильный момент <...> Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил Шольц.
- В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.
- Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.
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