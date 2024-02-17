У Шольца спросили, почему не передает Украине ракеты Taurus. Говорит: Нужен лучший момент

От прямого ответа на вопрос о дальнобойных ракетах для Украины канцлер ФРГ уклонился, однако отметил, что вопрос в "правильности"

Олаф Шольц (скриншот)

Канцлер Германии Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции прокомментировал возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он намекнул, что для этого нужен "лучший момент".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос, почему Германия не передает Украине Taurus, Шольц сказал: "Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит на поставки в Украину больше денег среди стран Европы".

После того как журналисты переспросили его, по каким причинам тормозятся поставки ракет для Вооруженных Сил Украины, немецкий лидер объяснил, что вопрос в "поиске наилучшего момента для этого".

"Важно принимать правильные решения в правильный момент <...> Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил Шольц.

В январе Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину Taurus, но общий законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

Также в Бундестаге высказывали опасения по поводу идеи предоставления Украине Taurus – мол, в случае передачи ракет в Германии они "исчезнут", а у Берлина вроде бы нет возможности производить Taurus в обозримом будущем. Производитель Taurus опроверг это – заявил, что сможет в кратчайшие сроки пополнить запасы.

Читайте также: Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены