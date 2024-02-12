Віцепрезидентка Бундестагу в Україні: Крилаті ракети Taurus мають бути надані
Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула в Україну з кількаденним візитом. Вона заявила, що обіцяні Європейським Союзом боєприпаси та крилаті ракети Taurus мають бути поставлені. Про це повідомило видання BR24.
"Я подорожуватиму країною і Києвом, і мені дуже зрозуміло: настрій в країні більше не є добрим, – сказала вона та зазначила, що це пов'язано з повільною підтримкою і питанням про те, чи будуть США і далі підтримувати Україну.
Генрінг-Екард акцентувала, що обіцяні ЄС боєприпаси, а також крилаті ракети Taurus мають бути доставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні.
"Тому, що це також стосується нашої безпеки. Я вважаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах", – підсумувала вона.
У січні Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.
Також у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.
- 9 лютого Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Він акцентував на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.
- Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, та додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.
- Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтону найважливішим для України з початку 2024 року з огляду на перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".
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