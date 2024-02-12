Віцепрезидентка Бундестагу в Україні: Крилаті ракети Taurus мають бути надані
Катрін Герінг-Екардт (Фото: Facebook)

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула в Україну з кількаденним візитом. Вона заявила, що обіцяні Європейським Союзом боєприпаси та крилаті ракети Taurus мають бути поставлені. Про це повідомило видання BR24.

"Я подорожуватиму країною і Києвом, і мені дуже зрозуміло: настрій в країні більше не є добрим, – сказала вона та зазначила, що це пов'язано з повільною підтримкою і питанням про те, чи будуть США і далі підтримувати Україну.

Генрінг-Екард акцентувала, що обіцяні ЄС боєприпаси, а також крилаті ракети Taurus мають бути доставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні.

"Тому, що це також стосується нашої безпеки. Я вважаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах", – підсумувала вона.

У січні Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

Також у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

ДОВІДКА.
Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.
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