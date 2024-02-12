Віцепрезидентка Бундестагу в Україні: Крилаті ракети Taurus мають бути надані

Віцепрезидентка Бундестагу заявила, що фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні

Катрін Герінг-Екардт (Фото: Facebook)

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт прибула в Україну з кількаденним візитом. Вона заявила, що обіцяні Європейським Союзом боєприпаси та крилаті ракети Taurus мають бути поставлені. Про це повідомило видання BR24.

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"Я подорожуватиму країною і Києвом, і мені дуже зрозуміло: настрій в країні більше не є добрим, – сказала вона та зазначила, що це пов'язано з повільною підтримкою і питанням про те, чи будуть США і далі підтримувати Україну.

Генрінг-Екард акцентувала, що обіцяні ЄС боєприпаси, а також крилаті ракети Taurus мають бути доставлені, а фінансові рішення для подальших закупівель боєприпасів мають бути знайдені на європейському рівні.

"Тому, що це також стосується нашої безпеки. Я вважаю, що ми повинні зробити все, що в наших силах", – підсумувала вона.

У січні Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

Також у Бундестазі висловлювали побоювання щодо ідеї надання Україні Taurus – мовляв, у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому. Виробник Taurus спростував це – заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети LIGA.net писала тут

9 лютого Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив із ними подальшу допомогу Україні. Він акцентував на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, та додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтону найважливішим для України з початку 2024 року з огляду на перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".

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