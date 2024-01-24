Шаппс: Доля України у 2024 році – у руках союзників. Не треба чекати, поки Путін переможе

Грант Шаппс (Фото: ЕРА / Andy Rain)

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс у колонці для Politico заявив, що Росія збільшує витрати на війну і західні союзники мають посприяти тому, щоб 2024 рік став у доброму сенсі визначальним для України та світу.

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"Путін вважає, що Захід можна вимотати. Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. А ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний "рік демократії" доля України – у руках Заходу. І ми не можемо її підвести", – написав британський міністр.

Шаппс зазначив, що Росія збільшує витрати на війну і "їй байдуже, скільки ще людей вона покладе на фронті". У цьому контексті він нагадав, що Британія вживає конкретних заходів щодо допомоги Україні: прем'єр країни Ріші Сунак підписав з президентом Володимиром Зеленським безпекову угоду, а також оголосив про ще 2,5 млрд фунтів на військову підтримку України.

"Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти", – заявив глава Міноборони.

Він резюмував тим, що Захід не має дозволити російському диктатору перемогти.

"Це не лише додасть йому впевненості та поставить під загрозу наших партнерів у Східній Європі, а й надішле сигнал Китаю. Не може бути жодних коливань. Жодних спроб "маневрувати посередині" та вичікування, куди подме вітер", – йдеться у статті.

12 січня 2024 року Сунак підписав із Зеленським угоду у сфері безпеки між країнами. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, вона діятиме до вступу України в НАТО.

Договір став першим у сфері угод про безпеку щодо домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

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