Британія рекордно збільшила підтримку України, Путін наївно хотів нас відволікти — міністр

Шаппс заявив, що Путін хотів відвернути увагу партнерів України через численні кризи у світі

Грант Шаппс (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що його країна і далі підтримуватиме Україну. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, Лондон збільшив підтримку Києва до рекордного рівня.

Він зазначив, що Британія розбила надії таких диктаторів, як Володимир Путін, які "наївно вважали, що нас можуть відвернути численні кризи".

"Британія може і діятиме там, де нам потрібно", – заявив Шаппс.

12 січня 2024 року прем'єр-міністр Сполученого Королівства Сунак підписав із президентом Зеленським угоду у сфері безпеки між країнами. Повний текст угоди LIGA.net публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, вона діятиме до вступу України в НАТО.

публікувала тут. Термін дії угоди – 10 років, вона діятиме до вступу України в НАТО. Договір став першим у сфері угод про безпеку щодо домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Також згідно з британсько-українською "угодою безпеки" Київ зобов'язується допомогти Лондону військовим шляхом, якщо на Сполучене Королівство хтось і колись нападе.

17 січня під час свого виступу в Давосі французький президент Макрон згадав про візит британського прем'єра до України 12 січня і наголосив, що Франція завершує таку угоду також.

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