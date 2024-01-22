Британия рекордно увеличила поддержку Украины, Путин наивно хотел нас отвлечь — министр

Шаппс заявил, что Путин хотел отвлечь партнеров Украины через многочисленные кризисы в мире

Грант Шаппс (Фото: EPA/ANDY RAIN)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна продолжит поддерживать Украину. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, Лондон увеличил поддержку Киева до рекордного уровня.

Он отметил, что Британия разбила надежды таких диктаторов, как Владимир Путин, которые "наивно полагали, что нас могут отвлечь многочисленные кризисы".

"Британия может и будет действовать там, где нам нужно", — заявил Шаппс.

12 января 2024 года премьер-министр Соединенного Королевства Сунак подписал с президентом Зеленским соглашение в сфере безопасности между странами. Полный текст соглашения LIGA.net публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет, оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

публиковала здесь. Срок действия соглашения – 10 лет, оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Договор стал первым в сфере соглашений о безопасности по договоренностям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Также согласно британско-украинскому "соглашению безопасности", Киев обязуется помочь Лондону военным путем, если на Соединенное Королевство кто-либо и когда-либо нападет.

17 января во время своего выступления в Давосе французский президент Макрон упомянул о визите британского премьера в Украину 12 января и подчеркнул, что Франция завершает подобное соглашение тоже.

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