Президент Володимир Зеленський та прем’єр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки. Вона діятиме до вступу України в НАТО.

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В уряді Великої Британії назвали цю угоду історичною.

Договір з назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії" став першим у сфері безпекових угод на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Передбачається, що Лондон обмінюватиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю, йдеться на сайті британського уряду.

Угода також зобов’язує Велику Британію проводити консультації з Україною у разі, якщо на неї знову нападе Росія, і надавати "швидку та постійну" допомогу для оборони.

"Якби такі гарантії були досягнуті у 1991 році, зокрема з Британією, то війна б не почалася", – прокоментував Зеленський.

Сунак підкреслив, що це "перше з безпекових запевнень, які підписує Україна". Він заявив, що Британія першою надавала Україні також летальну зброю, танки, далекобійні ракети тощо.

Термін дії угоди — 10 років, передає кореспондент Інтерфакс-Україна.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Наразі шість країн ЄС не доєдналися до декларації G7 про гарантії для України: йдеться про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

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