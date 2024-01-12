Президент Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве между странами в области безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО.

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В правительстве Великобритании назвали это соглашение историческим.

Договор с названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" стал первым в сфере соглашений по безопасности по соглашениям, согласованным во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Предполагается, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество, говорится на сайте британского правительства.

Соглашение также обязывает Великобританию проводить консультации с Украиной в случае, если на нее снова нападет Россия, и оказывать "скорую и постоянную" помощь для обороны.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, война бы не началась", – прокомментировал Зеленский.

Сунак подчеркнул, что это "первое из заверений безопасности, которые подписывает Украина". Он заявил, что Великобритания первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и т.д.

Срок действия соглашения – 10 лет, передает корреспондент Интерфакс-Украина.

12 июля 2023 года по итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

В настоящее время шесть стран ЕС не присоединились к декларации G7 о гарантиях для Украины: речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

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