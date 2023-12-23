Шість країн ЄС не доєднались до декларації про гарантії безпеки для України: список

До декларації G7 про гарантії безпеки для України наразі не доєднались шість країн Євросоюзу. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

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"З 27 країн ЄС лише шість наразі не приєдналися до спільної декларації. Мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що наразі триває робота у цьому напрямку із переліченими країнами-партнерами.

Загалом, за його словами, сьогодні 31 держава приєдналась до декларації G7. 10 з них – в день ухвалення документа, 20 – протягом першого місяця.

Вже розпочато двосторонні переговори про гарантії для України з вісьмома державами. З деякими країнами проведено вже по два раунди переговорів, "навіть вже вийшли на конкретні проєкти документів", наголосив Сибіга.

  • 12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.
  • В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

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