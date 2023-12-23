Шість країн ЄС не доєднались до декларації про гарантії безпеки для України: список

В ОП перелічили європейські країни, які поки не доєднались до декларації G7, але наголосили, що робота із цими державами триває

До декларації G7 про гарантії безпеки для України наразі не доєднались шість країн Євросоюзу. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"З 27 країн ЄС лише шість наразі не приєдналися до спільної декларації. Мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що наразі триває робота у цьому напрямку із переліченими країнами-партнерами.

Загалом, за його словами, сьогодні 31 держава приєдналась до декларації G7. 10 з них – в день ухвалення документа, 20 – протягом першого місяця.

Вже розпочато двосторонні переговори про гарантії для України з вісьмома державами. З деякими країнами проведено вже по два раунди переговорів, "навіть вже вийшли на конкретні проєкти документів", наголосив Сибіга.

12 липня 2023 року за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України до НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Читайте також: Представники ЄС розкрили, що блок готовий запропонувати Україні у сфері безпеки: список