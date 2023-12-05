Представники ЄС розкрили, що блок готовий запропонувати Україні у сфері безпеки: список

У документ, зокрема, включено військову допомогу, співпрацю з українською оборонною промисловістю, навчання українських військових тощо

Фото: Міноборони

Представники Євросоюзу офіційно розкрили дев'ять основних пунктів з довгострокових безпекових зобов'язань, які блок готовий запропонувати Україні. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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Представники Європейської служби зовнішньої дії прибули до Києва, щоб розпочати від імені голови євродипломатії Жозепа Борреля консультації стосовно пакета безпекових зобов’язань для України.

Пакет майбутніх безпекових зобов'язань ЄС містить:

→ допомогу військовою технікою й обладнанням;

→ навчання українських військових;

→ співпрацю з українською оборонною промисловістю;

→ протистояння кібер- та гібридним загрозам;

→ допомогу в розмінуванні;

→ реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;

→ посилення здатності контролювати запаси зброї;

→ підтримку зусиль з ядерної безпеки;

→ обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Раніше журналісти Bloomberg писали, що постачання зброї триватиме через Європейський фонд миру — це механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до вступу України в НАТО.

В ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

4 серпня стартували переговори щодо гарантій безпеки між Україною та США.

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