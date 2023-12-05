Представители ЕС раскрыли, что блок готов предложить Украине в сфере безопасности: список

В документ включены военная помощь, сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, обучение украинских военных и т.п.

Фото: Минобороны

Представители Евросоюза официально раскрыли девять основных пунктов по долгосрочным обязательствам безопасности, которые блок готов предложить Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Представители Европейской службы внешнего действия прибыли в Киев, чтобы начать от имени главы евродипломатии Жозепа Борреля консультации по пакету обязательств безопасности для Украины.

Пакет будущих обязательств безопасности ЕС включает:

→ помощь военной техникой и оборудованием;

→ обучение украинских военных;

→ сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;

→ противостояние кибер- и гибридным угрозам;

→ помощь в разминировании;

→ реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;

→ усиление способности контролировать запасы оружия;

→ поддержка усилий по ядерной безопасности;

→ обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.

Ранее журналисты Bloomberg писали, что поставки оружия будут продолжаться через Европейский фонд мира — это механизм, который возмещает государствам-членам то, что они поставляют Украине.

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.

4 августа стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Украиной и США.

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