Представители ЕС раскрыли, что блок готов предложить Украине в сфере безопасности: список
Представители Евросоюза официально раскрыли девять основных пунктов по долгосрочным обязательствам безопасности, которые блок готов предложить Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Представители Европейской службы внешнего действия прибыли в Киев, чтобы начать от имени главы евродипломатии Жозепа Борреля консультации по пакету обязательств безопасности для Украины.
Пакет будущих обязательств безопасности ЕС включает:
→ помощь военной техникой и оборудованием;
→ обучение украинских военных;
→ сотрудничество с украинской оборонной промышленностью;
→ противостояние кибер- и гибридным угрозам;
→ помощь в разминировании;
→ реализацию реформ, связанных с процессом вступления в ЕС;
→ усиление способности контролировать запасы оружия;
→ поддержка усилий по ядерной безопасности;
→ обмен разведданными, в том числе спутниковыми снимками.
Ранее журналисты Bloomberg писали, что поставки оружия будут продолжаться через Европейский фонд мира — это механизм, который возмещает государствам-членам то, что они поставляют Украине.
- По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны G7 приняли декларацию о гарантиях безопасности, которые должны действовать до вступления Украины в НАТО.
- В ОП уверяют, что полученные Украиной гарантии безопасности не будут Будапештом-2.
- 4 августа стартовали переговоры по гарантиям безопасности между Украиной и США.
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