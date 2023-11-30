Снаряди та фінансування. Оборонна стратегія ЄС має включати Україну – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на щорічній конференції Європейського оборонного агентства, що Європейський Союз повинен враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості Європи. Про це написало агентство Reuters.

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"Наша стратегія може бути повною лише тоді, коли вона також враховує потреби України та її промисловий потенціал", – сказала вона.

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Президентка Єврокомісії заявила, що Україна має бути інтегрована в оборонні програми ЄС, щоб допомогти задовольнити потреби країни у війні проти російського вторгнення.

"Першим кроком для досягнення цього є залучення України до процесу консультацій щодо Промислової стратегії. Це має призвести до інтеграції України в деякі з наших оборонних програм, за згодою Європейського парламенту і Ради, де це необхідно", – сказала фон дер Ляєн.

Також за її словами, Комісія має намір на початку 2024 року запропонувати Європейську програму оборонної промисловості, в якій також будуть розглянуті шляхи фінансування галузі.

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У рамках цієї програми Комісія намагатиметься зрозуміти, як вона може забезпечити визнання внеску оборонної промисловості в європейську безпеку з боку стійких фінансових інвесторів, зазначила фон дер Ляєн.

Наступного року оборонна промисловість ЄС має виконати завдання зі збільшення виробничих потужностей з виробництва боєприпасів до одного мільйона набоїв на рік, додала вона.

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Вона зауважила, що це завдання не пов'язане з планом ЄС надати Україні один мільйон артилерійських снарядів і ракет протягом року – мета, якої, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та інших офіційних осіб, блок навряд чи досягне.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року, але його потужностей не вистачило, щоб виконати свою обіцянку. Станом на кінець листопада Україна отримала лише 300 000 снарядів.

За останніми оцінками МВФ, Україні необхідно $32 млрд зовнішнього фінансування на 2024 рік. Станом на кінець жовтня два найбільші донори України — Євросоюз і США — ще не затвердили фінансову допомогу Україні на наступний рік.

10 листопада представники ЄС заявили, що блок зможе обійти будь-яке вето Угорщини й надати Україні 50 млрд євро ($53,4 млрд) допомоги.

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