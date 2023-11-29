Із запланованого мільйона снарядів Україна отримала від Євросоюзу 300 000 – Кулеба
Європейський Союз поки що поставив Україні близько 300 000 з обіцяного мільйона снарядів. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.
Кулеба у розмові з журналістами на полях конференції у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав, що ЄС передав Україні лише 300 000 з обіцяного мільйона снарядів і закликав до більш тісної співпраці оборонних галузей України та країн НАТО, щоб забезпечити постачання озброєнь та боєприпасів.
Міністр вважає, що необхідно створити "спільний євроатлантичний простір оборонної промисловості", який працюватиме на безпеку як України, так і НАТО загалом.
Кулеба також повідомив, що він мав "продуктивну" зустріч із главою МЗС Словаччини Юрайєм Бланаром.
"Він підтвердив, що у Словаччині й надалі працюватиме центр технічного обслуговування української важкої техніки", – сказав Кулеба.
Раніше на брифінгу у штаб-квартирі НАТО Кулеба заявив, що Україна не збирається здаватися у боротьбі проти агресії РФ і що головною метою залишається відновлення її територіальної цілісності.
- У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
- 26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.