Із запланованого мільйона снарядів Україна отримала від Євросоюзу 300 000 – Кулеба

Кулеба: Європейський союз поки що поставив Україні близько 300 000 із обіцяного мільйона снарядів

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Європейський Союз поки що поставив Україні близько 300 000 з обіцяного мільйона снарядів. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters.

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Кулеба у розмові з журналістами на полях конференції у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі сказав, що ЄС передав Україні лише 300 000 з обіцяного мільйона снарядів і закликав до більш тісної співпраці оборонних галузей України та країн НАТО, щоб забезпечити постачання озброєнь та боєприпасів.

Міністр вважає, що необхідно створити "спільний євроатлантичний простір оборонної промисловості", який працюватиме на безпеку як України, так і НАТО загалом.

Кулеба також повідомив, що він мав "продуктивну" зустріч із главою МЗС Словаччини Юрайєм Бланаром.

"Він підтвердив, що у Словаччині й надалі працюватиме центр технічного обслуговування української важкої техніки", – сказав Кулеба.

Раніше на брифінгу у штаб-квартирі НАТО Кулеба заявив, що Україна не збирається здаватися у боротьбі проти агресії РФ і що головною метою залишається відновлення її територіальної цілісності.