Из запланированного миллиона снарядов Украина получила от Евросоюза 300 000 – Кулеба
Европейский Союз пока поставил Украине около 300 000 из обещанного миллиона снарядов. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Reuters.
Кулеба в разговоре с журналистами на полях конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал, что ЕС передал Украине только 300 000 из обещанного миллиона снарядов и призвал к более тесному сотрудничеству оборонных отраслей Украины и стран НАТО, чтобы обеспечить поставки вооружений и боеприпасов.
Министр считает, что необходимо создать "общее евроатлантическое пространство оборонной промышленности", которое будет работать на безопасность как Украины, так и НАТО в целом.
Кулеба также сообщил, что у него была "продуктивная" встреча с главой МИД Словакии Юрайем Бланаром.
"Он подтвердил, что в Словакии будет и далее работать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники", – сказал Кулеба.
Ранее на брифинге в штаб-квартире НАТО Кулеба заявил, что Украина не собирается сдаваться в борьбе против агрессии РФ и что главной целью остается восстановление ее территориальной целостности.
- В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.
- 26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу стоит начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, так как он не сможет поставить обещанный миллион снарядов до весны 2024 года.