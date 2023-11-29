Из запланированного миллиона снарядов Украина получила от Евросоюза 300 000 – Кулеба

Кулеба: Европейский союз пока поставил Украине около 300 000 из обещанного миллиона снарядов

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Европейский Союз пока поставил Украине около 300 000 из обещанного миллиона снарядов. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Reuters.

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Кулеба в разговоре с журналистами на полях конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сказал, что ЕС передал Украине только 300 000 из обещанного миллиона снарядов и призвал к более тесному сотрудничеству оборонных отраслей Украины и стран НАТО, чтобы обеспечить поставки вооружений и боеприпасов.

Министр считает, что необходимо создать "общее евроатлантическое пространство оборонной промышленности", которое будет работать на безопасность как Украины, так и НАТО в целом.

Кулеба также сообщил, что у него была "продуктивная" встреча с главой МИД Словакии Юрайем Бланаром.

"Он подтвердил, что в Словакии будет и далее работать центр технического обслуживания украинской тяжелой техники", – сказал Кулеба.

Ранее на брифинге в штаб-квартире НАТО Кулеба заявил, что Украина не собирается сдаваться в борьбе против агрессии РФ и что главной целью остается восстановление ее территориальной целостности.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.