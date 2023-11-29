Кулеба: Границы 1991 года — стратегическая цель Украины. Мы не будем просить Запад воевать
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что стратегической целью Украины остается выход на границы 1991 года. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Украина не собирается сдаваться в борьбе против агрессии россиян, а стратегической целью остается восстановление территориальной целостности, так как это важно для безопасности всего евроатлантического пространства.
Он отметил, что Киев рассчитывает на одобрение нового пакета военной и финансовой помощи Конгрессом США. 
"Это лучший путь для избежания необходимости присылать западные войска в Украину. Мы никогда не просили о таком участии и это наша принципиальная позиция", — сказал Кулеба.
Глава ведомства заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий ради вступления в НАТО. 
"Пусть эти люди предложат правительствам своих стран отдать территории, отдать людей. И если эти страны на это согласятся, то я готов выслушать их аргументы", — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

  • 9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
  • 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, так как она использует паузу для восстановления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
  • 8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

Читайте также: Кулеба о переговорах с РФ: Я не ощущаю никакого давления со стороны Запада по этому поводу

войнанатопереговорыоккупациянаступлениевоенная помощьдмитрий кулеба