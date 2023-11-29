Кулеба: Границы 1991 года — стратегическая цель Украины. Мы не будем просить Запад воевать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что стратегической целью Украины остается выход на границы 1991 года

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что стратегической целью Украины остается выход на границы 1991 года. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.

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По его словам, Украина не собирается сдаваться в борьбе против агрессии россиян, а стратегической целью остается восстановление территориальной целостности, так как это важно для безопасности всего евроатлантического пространства.

Он отметил, что Киев рассчитывает на одобрение нового пакета военной и финансовой помощи Конгрессом США.

"Это лучший путь для избежания необходимости присылать западные войска в Украину. Мы никогда не просили о таком участии и это наша принципиальная позиция", — сказал Кулеба.

Глава ведомства заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий ради вступления в НАТО.

"Пусть эти люди предложат правительствам своих стран отдать территории, отдать людей. И если эти страны на это согласятся, то я готов выслушать их аргументы", — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.