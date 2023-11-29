Кулеба: Границы 1991 года — стратегическая цель Украины. Мы не будем просить Запад воевать
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что стратегической целью Украины остается выход на границы 1991 года. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.
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По его словам, Украина не собирается сдаваться в борьбе против агрессии россиян, а стратегической целью остается восстановление территориальной целостности, так как это важно для безопасности всего евроатлантического пространства.
Он отметил, что Киев рассчитывает на одобрение нового пакета военной и финансовой помощи Конгрессом США.
"Это лучший путь для избежания необходимости присылать западные войска в Украину. Мы никогда не просили о таком участии и это наша принципиальная позиция", — сказал Кулеба.
Глава ведомства заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий ради вступления в НАТО.
"Пусть эти люди предложат правительствам своих стран отдать территории, отдать людей. И если эти страны на это согласятся, то я готов выслушать их аргументы", — резюмировал дипломат.
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.
- 9 октября 2023 года Кулеба сказал, что будет иметь "неприятный разговор" с теми, кто заговорит с ним о территориальных уступках.
- 12 октября глава МИД заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, так как она использует паузу для восстановления сил, и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.
- 8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.
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