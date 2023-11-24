Глава МЗС Литви: Україну можуть змусити на переговори із Росією. Але це буде не її вибір
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги. Про це він повідомив в ефірі литовського телебачення, цитує його Bloomberg.
За його словами, союзники не можуть забезпечити Україну зброєю та боєприпасами для перемоги, а тому її можуть втягнути у переговори з РФ.
Він наголосив, що це "не буде вибір" України.
"Україна, яку ми знаємо, і Україна, якій ми допомагатимемо, поки дихаємо, ніколи не піде на переговори з терористами. Але реальність може бути саме такою", – сказав Ландсбергіс.
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