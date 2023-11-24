Глава МЗС Литви: Україну можуть змусити на переговори із Росією. Але це буде не її вибір

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україну можуть втягнути в переговори з Росією через нестачу військової допомоги. Про це він повідомив в ефірі литовського телебачення, цитує його Bloomberg.

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За його словами, союзники не можуть забезпечити Україну зброєю та боєприпасами для перемоги, а тому її можуть втягнути у переговори з РФ.

Він наголосив, що це "не буде вибір" України.

"Україна, яку ми знаємо, і Україна, якій ми допомагатимемо, поки дихаємо, ніколи не піде на переговори з терористами. Але реальність може бути саме такою", – сказав Ландсбергіс.

Дипломат заявив, що коли Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні, це "виглядає комічно".

9 жовтня 2023 року глава МЗС Кулеба сказав, що матиме "неприємну розмову" з тими, хто заговорить з ним про територіальні поступки.

12 жовтня глава МЗС заявив, що Росії потрібно не дати заморозити конфлікт, адже вона використовує паузу для відновлення сил, і під загрозою нової хвилі агресії опиниться не лише Україна.

8 листопада в Державному департаменті США заявили, що Вашингтон не підштовхує Київ до будь-яких переговорів із Росією.

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