Буданов прогнозує: Росія довго не піде на договір, будуть обстріли, але без інтенсивної війни

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще довго не піде на переговори з Україною та її західними союзниками. Про це він повідомив у коментарі NV.

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За його словами, війна може тривати ще довго, оскільки росіяни не підписуватимуть жодних договорів з Україною і продовжуватимуть хаотичні обстріли, проте без інтенсивних бойових дій.

Він зазначив, що є приклади в історії, коли війни не закінчувалися юридично, наприклад — Японія та Росія, які формально перебувають у стані війни з 1945 року, оскільки мирного договору про статус Курильських островів підписано не було.

"Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у РФ значні територіальні апетити щодо України, що стосуються не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", – сказав Буданов.

Буданов заявив, що війна має бути перенесена на територію РФ, чим ширшими будуть операції там, тим краще.

На думку начальника ГУР, після перемоги України в Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у неї піде щонайменше 10 років.

Буданов: "Путіна та його оточення в РФ називають "клуб, кому за 70". Це агенти нам доповіли".

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