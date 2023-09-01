Буданов: Після перемоги України в Росії буде реваншизм, маємо мінімум 10 років
Після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у них піде мінімум 10 років, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Журналістка запитала: якою є концепція ГУР на післявоєнний період.
"Це будуть нові виклики, нові ризики. Насамперед ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, проте все ж таки частинка від РФ залишиться поряд з нами. Найімовірніше за все, через певний час з'являться реваншистські настрої там. Це нормальний колообіг в історії. Тому з Росією буде пов'язано ще багато роботи", – сказав він.
За словами Буданова, у Росії з часом буде реваншизм, а РФ відновлюватиметься у військовому аспекті близько 10 років.
Цей час можна продовжити, якщо "впливати" на території, що виникнуть з РФ після перемоги України, зауважив він.
"Якраз 10 років – це нормальний період, щоб все це переосмислити й заново почати реванш готувати. У нас точно буде 10 років, якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше. Але мінімально 10 років у нас буде", – зазначив начальник ГУР.
Він додав, що ГУР у світі "завжди знайдеться, чим нам зайнятись", зокрема, боротьбою зі світовим тероризмом та проявами насильства, рятуванням українських громадян і впливом України у світі.
- Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.
- Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.
- Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.
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