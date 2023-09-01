Буданов: Після перемоги України в Росії буде реваншизм, маємо мінімум 10 років

Після перемоги України у Росії виникне реваншизм, на відновлення військового аспекту у них піде мінімум 10 років, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Журналістка запитала: якою є концепція ГУР на післявоєнний період.

"Це будуть нові виклики, нові ризики. Насамперед ми маємо розуміти, що після перемоги України в якомусь видозміненому вигляді, проте все ж таки частинка від РФ залишиться поряд з нами. Найімовірніше за все, через певний час з'являться реваншистські настрої там. Це нормальний колообіг в історії. Тому з Росією буде пов'язано ще багато роботи", – сказав він.

За словами Буданова, у Росії з часом буде реваншизм, а РФ відновлюватиметься у військовому аспекті близько 10 років.

Цей час можна продовжити, якщо "впливати" на території, що виникнуть з РФ після перемоги України, зауважив він.

"Якраз 10 років – це нормальний період, щоб все це переосмислити й заново почати реванш готувати. У нас точно буде 10 років, якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України, скажімо так, впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше. Але мінімально 10 років у нас буде", – зазначив начальник ГУР.

Він додав, що ГУР у світі "завжди знайдеться, чим нам зайнятись", зокрема, боротьбою зі світовим тероризмом та проявами насильства, рятуванням українських громадян і впливом України у світі.

Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського.

Начальник ГУР повідомив, що росіяни вже доставили до Білорусі перші ядерні боєголовки.

Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

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