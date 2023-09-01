Буданов заявив, що Росія "серйозно" готувала кілька операцій із вбивства Зеленського

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що російські окупанти кілька разів планували вбити президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Москва кілька разів готувала "певні операції" для знищення українського глави держави.

"Давайте так, кілька разів серйозно вони готували певні операції. Дуже серйозно. Ретельно планували, підготовчі заходи проводили", — сказав Буданов.

Він зазначив, що українські спецслужби працюють досить ефективно, оскільки цього не сталося.

У травні 2022 року Зеленський розповів, що у керівництва України був план дій у разі результативного замаху на життя президента з боку російських окупантів.

Президент заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", й у російського диктатора Володимира Путіна зараз є серйозніші проблеми.

У серпні Зеленський повідомив, що директор Центрального розвідуправління США за місяць до великої війни "надсилав сигнали" про погрози для життя президента у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: Данілов відповів Politico про уряд після "загибелі" Зеленського: Абсолютно некоректно

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.