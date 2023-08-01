Данілов відповів Politico про уряд після "загибелі" Зеленського: Абсолютно некоректно
Видання Politico опублікувало статтю про те, що станеться у випадку вбивства росіянами президента Володимира Зеленського. Зокрема, там йдеться і про ймовірний колективний уряд. Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов розкритикував цю статтю і назвав інформацію в ній некоректною. Про це він заявив у етері телемарафону.
"Це абсолютна некоректна така інформація, ніяких планів немає. Є президент країни, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил нашої країни, який виконує свої обов'язки", – сказав Данілов.
Він наголосив, що в України є чітке розуміння, конституція та закон, і "ми знаємо, як треба робити".
За словами Данілова, написане у статті – "повна нісенітниця", а Україні не треба під час війни підкидати такі "інформаційні вкиди".
Він зауважив, що автори статті "взагалі не розуміють" щодо посад людей, які визначені у статті.
У статті Politico посилається на експертів та джерела в Україні.
Експерт Адріан Каратницький заявив, що в Україні є "сильна команда лідерів", і у випадку вбивства Зеленського постав би колективний уряд.
До цієї керівної ради, "найімовірніше", мали б увійти: спікер Верховної Ради Стефанчук, глава Офісу президента Єрмак, міністр закордонних справ Кулеба та міністр оборони Резніков.
Згідно з цим гіпотетичним планом, Залужний би залишився головнокомандувачем.
- У травні 2022 року Зеленський розповів, що у керівництва України був план дій у разі результативного замаху на життя президента з боку російських окупантів.
- Президент заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", й у російського диктатора Володимира Путіна зараз є серйозніші проблеми.
- У серпні Зеленський повідомив, що директор Центрального розвідуправління США за місяць до великої війни "надсилав сигнали" про погрози для життя президента у разі повномасштабного вторгнення Росії.
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