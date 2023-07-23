RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Атака по Одесі. Данілов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 09:26
Атака по Одесі. Данілов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо - Фото
Олексій Данілов (Фото: пресслужба ОП)

Ракетні атаки росіян на Одесу та область є спробою ізолювати вихід України до Чорного моря і не допустити відновлення "зернового коридору". Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна належним чином реагуватиме на такі наміри РФ та "повною мірою" відповість на вбивства та руйнування, завдані окупантами. Про це він повідомив у Facebook.

"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору", – написав Данілов.

За цим планом РФ, мають бути створені штучні умови загроз голоду першочергово для країн Африки й підвищення рівня небезпек щодо міграції для Європи.

Росія очікує, що такий шантаж "примусить" Захід до перемовин та прийняття "зернового ультиматуму" російського диктатора Володимира Путіна, пише Данілов.

Зокрема, окупанти вимагають відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень з РФ.

Знищення української інфраструктури має зробити світ залежним від російського зерна, їх логістики й можливостей, пояснив Данілов.

"План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією"", – пише секретар РНБО.

За його словами, Україна розуміє й обізнана щодо таких намірів РФ, держава "належним чином" відреагує і "повною мірою" відповість на вбивства та руйнування.

Данілов закликав світ і Захід до повноцінного відновлення роботи українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки.

Читайте також: Росія вдарила по православному собору в центрі Одеси: фото з храму

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
РНБОвійнаолексій даніловодесаракетна атака
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 