Атака по Одесі. Данілов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо

Ракетні атаки росіян на Одесу та область є спробою ізолювати вихід України до Чорного моря і не допустити відновлення "зернового коридору". Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна належним чином реагуватиме на такі наміри РФ та "повною мірою" відповість на вбивства та руйнування, завдані окупантами. Про це він повідомив у Facebook.

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"Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору", – написав Данілов.

За цим планом РФ, мають бути створені штучні умови загроз голоду першочергово для країн Африки й підвищення рівня небезпек щодо міграції для Європи.

Росія очікує, що такий шантаж "примусить" Захід до перемовин та прийняття "зернового ультиматуму" російського диктатора Володимира Путіна, пише Данілов.

Зокрема, окупанти вимагають відновлення експорту російського аміаку, зняття частини санкцій та інших обмежень з РФ.

Знищення української інфраструктури має зробити світ залежним від російського зерна, їх логістики й можливостей, пояснив Данілов.

"План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією"", – пише секретар РНБО.

За його словами, Україна розуміє й обізнана щодо таких намірів РФ, держава "належним чином" відреагує і "повною мірою" відповість на вбивства та руйнування.

Данілов закликав світ і Захід до повноцінного відновлення роботи українського "зернового коридору" під гарантії міжнародної безпеки.

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