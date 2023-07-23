Росія вдарила по православному собору в центрі Одеси: фото з храму
23.07.2023, 07:55
Фото: Одеська єпархія УПЦ МП
Вночі проти 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Зокрема, в місті був пошкоджений найбільший православний храм. Фото поширила Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату.
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Спасо-Преображенський кафедральний собор розташований в самому центрі Одеси на Соборній площі.
На цьому місці храм уперше з'явився 1808 року. Проте 1936 року його знищила радянська влада. Перед руйнуванням собор було розграбовано.
Відновлення храму відбулось вже за часів незалежності України. Будівля була введена в експлуатацію 2005 року.
Собор належить до Одеської єпархії Московського патріархату.
- Уночі проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Унаслідок атаки є жертви серед місцевих мешканців та руйнування.
- 17 липня 2023 року РФ вийшла з чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози судам у морі.
- Після цього окупанти п'ять ночей масовано атакували Одесу та область ракетами й дронами, завдали руйнувань портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Унаслідок атак по місту й області також були постраждалі серед цивільних.
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