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Росія вдарила по православному собору в центрі Одеси: фото з храму

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 07:55
Росія вдарила по православному собору в центрі Одеси: фото з храму - Фото
Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

Вночі проти 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Зокрема, в місті був пошкоджений найбільший православний храм. Фото поширила Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату.

Спасо-Преображенський кафедральний собор розташований в самому центрі Одеси на Соборній площі.

На цьому місці храм уперше з'явився 1808 року. Проте 1936 року його знищила радянська влада. Перед руйнуванням собор було розграбовано.

Відновлення храму відбулось вже за часів незалежності України. Будівля була введена в експлуатацію 2005 року.

Собор належить до Одеської єпархії Московського патріархату.

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

Фото: Одеська єпархія УПЦ МП

Дивіться також: Нічний удар по Одесі. З'явились кадри перших хвилин після російської атаки – відео

Артем Джеріпа
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