Росія вдарила по православному собору в центрі Одеси: фото з храму

Вночі проти 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Зокрема, в місті був пошкоджений найбільший православний храм. Фото поширила Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату.

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Спасо-Преображенський кафедральний собор розташований в самому центрі Одеси на Соборній площі.

На цьому місці храм уперше з'явився 1808 року. Проте 1936 року його знищила радянська влада. Перед руйнуванням собор було розграбовано.

Відновлення храму відбулось вже за часів незалежності України. Будівля була введена в експлуатацію 2005 року.

Собор належить до Одеської єпархії Московського патріархату.

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