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Нічний удар по Одесі. З'явились кадри перших хвилин після російської атаки – відео видео

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20.07.2023, 16:14
Відео: Міністерство внутрішніх справ
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Країна-терорист РФ третю ніч поспіль завдає ударів по Одесі різними типами ракет та дронами-камікадзе типу Shahed-136. Міністерство внутрішніх справ виклало відео з бодикамер патрульних поліцейських, які були на місці російського теракту.

На кадрах видно зруйновану будівлю та пожежу.

З будинку було чути крики про допомогу.

Для евакуації цивільних патрульні почали розбирати уламки будівлі.

Поліцейським вдалось витягти з-під завалів декількох людей та перемістити їх до безпечного місця.

Потерпілому, який отримав численні осколкові поранення, надали першу домедичну допомогу.

"Ворог щоразу намагається поцілити в інфраструктурні об'єкти. Під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки й торгові мережі", – пише МВС.

Унаслідок російської атаки по Одесі є постраждалі та загиблий.

Дивіться також: Нічна атака на Одесу. З'явилось відео знищення "шахеда" бійцями-прикордонниками

Артем Джеріпа
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