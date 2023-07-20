Країна-терорист РФ третю ніч поспіль завдає ударів по Одесі різними типами ракет та дронами-камікадзе типу Shahed-136. Міністерство внутрішніх справ виклало відео з бодикамер патрульних поліцейських, які були на місці російського теракту.

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На кадрах видно зруйновану будівлю та пожежу.

З будинку було чути крики про допомогу.

Для евакуації цивільних патрульні почали розбирати уламки будівлі.

Поліцейським вдалось витягти з-під завалів декількох людей та перемістити їх до безпечного місця.

Потерпілому, який отримав численні осколкові поранення, надали першу домедичну допомогу.

"Ворог щоразу намагається поцілити в інфраструктурні об'єкти. Під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки й торгові мережі", – пише МВС.

Унаслідок російської атаки по Одесі є постраждалі та загиблий.

Уночі 20 липня РФ здійснила новий обстріл України різними типами ракет і дронами-камікадзе Shahed-136.

Через російські удари по Миколаєву та Одесі загинули та зазнали поранень місцеві жителі. Глава Миколаївської ОВА повідомляв про 19 постраждалих.

Унаслідок російської атаки було пошкоджено консульство Китаю в Одесі.

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