Країна-терорист РФ третю ніч поспіль завдає ударів по Одесі різними типами ракет та дронами-камікадзе типу Shahed-136. Міністерство внутрішніх справ виклало відео з бодикамер патрульних поліцейських, які були на місці російського теракту.
На кадрах видно зруйновану будівлю та пожежу.
З будинку було чути крики про допомогу.
Для евакуації цивільних патрульні почали розбирати уламки будівлі.
Поліцейським вдалось витягти з-під завалів декількох людей та перемістити їх до безпечного місця.
Потерпілому, який отримав численні осколкові поранення, надали першу домедичну допомогу.
"Ворог щоразу намагається поцілити в інфраструктурні об'єкти. Під ударом російських ракет — порти, причали, житлові будинки й торгові мережі", – пише МВС.
Унаслідок російської атаки по Одесі є постраждалі та загиблий.
- Уночі 20 липня РФ здійснила новий обстріл України різними типами ракет і дронами-камікадзе Shahed-136.
- Через російські удари по Миколаєву та Одесі загинули та зазнали поранень місцеві жителі. Глава Миколаївської ОВА повідомляв про 19 постраждалих.
- Унаслідок російської атаки було пошкоджено консульство Китаю в Одесі.
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