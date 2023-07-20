Вночі 20 липня, через добу після попереднього масованого удару по півдню, російські терористи здійснили новий обстріл різними типами ракет і баражуючими боєприпасами Shahed-136. У Одесі та області прогриміли вибухи: були перехоплення та прильоти (або падіння збитих повітряних цілей). Завдано ударів ракетами Х-22 й по Миколаєву.

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Приблизно о 01:30 також гриміло під Сумами: ППО працювала по "шахедах".

01:56. Повітряні сили (ПС) повідомили про ракетну небезпеку на Одещині. За кілька хвилин в Одесі й поряд почули вибухи. Незадовго до цього повідомлялося про політ дронів-камікадзе у цьому напрямі.

02:02. Моніторинг ПС ЗСУ не повідомляв про атаку крилатих ракет, проте один зі співрозмовників LIGA.net, який проживає біля моря, повідомив, що чув характерний "свист" реактивного двигуна перед вибухами.

02:10. Все ще час від часу чути й видно роботу протиповітряної оборони.

02:41. Все йде за вчорашнім сценарієм. До восьми російських ракетоносців Ту-22М3 летять на пускові рубежі над Чорним морем: вони б'ють надзвуковими Х-22 "Буря", які поки нема чим збивати в районі Одеси. Будьте в укриттях, особливо біля портів.

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02:46. Пуски надзвукових ракет "Онікс" із ракетних комплексів "Бастіон" в окупованому Криму. Рахунок на секунди до прильотів.

02:50-02:53. Вибухи в Одесі.

02:53. Очільник ОВА Кіпер: "Не фільмуйте та не викладайте роботу ППО! Не допомагайте ворогові!"

02:57. Пуски Х-22 з "тушок". Знову секунди до вибухів. Основні моніторингові канали пишуть про загрозу району Очакова/Коблево/Південного та Миколаївській області.

03:01. Вибухи у Миколаєві.

03:05 й надалі. Працює ППО в Одесі та передмісті.

03:07. Нові пуски Х-22 на південь. Паралельно в Одесі продовжують працювати по "шахедах".

03:11-03:13. Одеса, вибухи. Держава-терорист знову б'є по об'єктах, які були під ударами вчора.

ДОВІДКА. П-800 "Онікс" – радянська/російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії для ураження надводних військово-морських угруповань, поодиноких кораблів і наземної інфраструктури в умовах сильної вогневої та радіоелектронної протидії. Двигун працює на авіагасі. Довжина ракети від 6,1 до 8 м, діаметр – 67 см, маса на старті – 3 т. Дальність – 300-800 км. Максимальна швидкість – майже 900 м/с. Висота польоту на маршовій ділянці – до 14 км, на кінцевій – 10-15 м. Маса бойової частини – від 200 до 300 кг.

03:16. Все, в Одесі тихо.

03:24. Пов'язаний з місцевою адміністрацією анонімний канал Николаевский Ванёк пише, що у Миколаєві після удару вибиті вікна та є постраждалі житлові будинки (пожежа в будинку).

03:32. Відбій для Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей.

03:36. "Рускіє вдарили по центру міста. Горить гараж та триповерховий житловий будинок. Пожежники виїхали", – пише голова Миколаївської ОВА Кім.

03:37. Херсонці пишуть, що окупанти з лівого берега Дніпра знову накривають звільнене місто мінами чи снарядами.

03:44. Одеса, відбій. Добраніч.

03:49. По Миколаєву. Поки що сім поранених: четверо дорослих, троє дітей (одна дитина – до року, ще одній – три роки, третій – 16 років). Повезли до лікарень, амбулаторно люди підходять.

04:17. Є загиблі, повідомив Кім.

19 липня 2023 року росіяни атакували Україну ракетами Х-22, "Калібр" та "Онікс", а також дронами-камікадзе Shahed-136. Було зафіксовано 26 прильотів, знищено 37 повітряних цілей. Ось наслідки масованого удару по Одесі.

За словами спікера ПС ЗСУ Ігната, потрібно знищувати пускові установки ракет у Криму і не лише, а ЗРК Patriot може збивати Х-22.

Росія не справляється з Україною, шансів повернути собі ініціативу в неї замало, вважає глава MI6 Мур.

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