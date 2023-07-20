Ночью 20 июля, спустя сутки после предыдущего массированного удара ракетами и дронами по югу, российские террористы совершили новый обстрел ракетами и барражирующими боеприпасами Shahed-136. В Одессе и области прогремели взрывы: были перехваты и прилеты (или падения сбитых воздушных целей). Нанесены удары ракетами Х-22 и по Николаеву.

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Примерно в 01:30 тоже гремело под Сумами: ПВО работала по "шахедам".

01:56. Воздушные силы (ВС) сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Спустя несколько минут в Одессе и рядом услышали взрывы. Незадолго до этого сообщалось о полете дронов-камикадзе в этом направлении.

02:02. Мониторинг ВС ВСУ не сообщал об атаке крылатых ракет, однако один из собеседников LIGA.net, проживающий у моря, сообщил, что слышал характерный "свист" реактивного двигателя перед взрывами.

02:10. Все еще время от времени слышна и видна работа противовоздушной обороны.

02:41. Все идет по вчерашнему сценарию. До восьми российских ракетоносцев Ту-22М3 летят на пусковые рубежи над Черным морем: они бьют сверхзвуковыми Х-22 "Буря", которые пока нечем сбивать в районе Одессы. Будьте в укрытиях, особенно около портов.

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02:46. Пуски сверхзвуковых ракет "Оникс" из ракетных комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму. Счет на секунды до прилетов.

02:50-02:53. Взрывы в Одессе.

02:53. Глава ОВА Кипер: "Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО! Не помогайте врагу!"

02:57. Пуски Х-22 с "тушек". Снова секунды до взрывов. Основные мониторинговые каналы пишут об угрозе для района Очакова/Коблево/Южного и Николаевской области.

03:01. Взрывы в Николаеве.

03:05 и дальше. Работает ПВО в Одессе и пригороде.

03:07. Новые пуски Х-22 по югу. Параллельно в Одессе продолжают работать по "шахедам".

03:11-03:13. Одесса, взрывы. Государство-террорист вновь бьет по объектам, которые были под ударами вчера.

СПРАВКА. П-800 "Оникс" – советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия для поражения надводных военно-морских группировок, одиночных кораблей и наземной инфраструктуры в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия. Двигатель работает на авиакеросине. Длина ракеты от 6,1 до 8 м, диаметр – 67 см, масса на старте – 3 т. Дальность – 300-800 км. Максимальная скорость – почти 900 м/с. Высота полета на маршевом участке – до 14 км, на конечном – 10-15 м. Масса боевой части от 200 до 300 кг.

03:16. Все, в Одессе тихо.

03:24. Связанный с местной администрацией анонимный канал Николаевский Ванёк пишет, что в Николаеве после удара выбиты окна и есть пострадавшие жилые дома (пожар в доме).

03:32. Отбой для Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.

03:36. "Руские ударили по центру города. Горит гараж и трехэтажный жилой дом. Пожарные выехали", – пишет глава Николаевской ОВА Ким.

Новость дополняется...

19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136. Было зафиксировано 26 прилетов, уничтожено 37 воздушных целей. Вот последствия удара по Одессе.

По словам спикера ВС ВСУ Игната, нужно уничтожать пусковые установки ракет в Крыму и не только, а ЗРК Patriot может сбивать Х-22.

Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6 Мур.

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