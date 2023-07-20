Новости | Россия терроризирует Одессу ракетами Оникс и Калибр. Х-22 – удар по Николаеву. Есть дроны
Ночью 20 июля, спустя сутки после предыдущего массированного удара ракетами и дронами по югу, российские террористы совершили новый обстрел ракетами и барражирующими боеприпасами Shahed-136. В Одессе и области прогремели взрывы: были перехваты и прилеты (или падения сбитых воздушных целей). Нанесены удары ракетами Х-22 и по Николаеву.
Примерно в 01:30 тоже гремело под Сумами: ПВО работала по "шахедам".
01:56. Воздушные силы (ВС) сообщили о ракетной опасности в Одесской области. Спустя несколько минут в Одессе и рядом услышали взрывы. Незадолго до этого сообщалось о полете дронов-камикадзе в этом направлении.
02:02. Мониторинг ВС ВСУ не сообщал об атаке крылатых ракет, однако один из собеседников LIGA.net, проживающий у моря, сообщил, что слышал характерный "свист" реактивного двигателя перед взрывами.
02:10. Все еще время от времени слышна и видна работа противовоздушной обороны.
02:41. Все идет по вчерашнему сценарию. До восьми российских ракетоносцев Ту-22М3 летят на пусковые рубежи над Черным морем: они бьют сверхзвуковыми Х-22 "Буря", которые пока нечем сбивать в районе Одессы. Будьте в укрытиях, особенно около портов.
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02:46. Пуски сверхзвуковых ракет "Оникс" из ракетных комплексов "Бастион" в оккупированном Крыму. Счет на секунды до прилетов.
02:50-02:53. Взрывы в Одессе.
02:53. Глава ОВА Кипер: "Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО! Не помогайте врагу!"
02:57. Пуски Х-22 с "тушек". Снова секунды до взрывов. Основные мониторинговые каналы пишут об угрозе для района Очакова/Коблево/Южного и Николаевской области.
03:01. Взрывы в Николаеве.
03:05 и дальше. Работает ПВО в Одессе и пригороде.
03:07. Новые пуски Х-22 по югу. Параллельно в Одессе продолжают работать по "шахедам".
03:11-03:13. Одесса, взрывы. Государство-террорист вновь бьет по объектам, которые были под ударами вчера.
03:16. Все, в Одессе тихо.
03:24. Связанный с местной администрацией анонимный канал Николаевский Ванёк пишет, что в Николаеве после удара выбиты окна и есть пострадавшие жилые дома (пожар в доме).
03:32. Отбой для Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.
03:36. "Руские ударили по центру города. Горит гараж и трехэтажный жилой дом. Пожарные выехали", – пишет глава Николаевской ОВА Ким.
Новость дополняется...
- 19 июля 2023 года россияне атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136. Было зафиксировано 26 прилетов, уничтожено 37 воздушных целей. Вот последствия удара по Одессе.
- По словам спикера ВС ВСУ Игната, нужно уничтожать пусковые установки ракет в Крыму и не только, а ЗРК Patriot может сбивать Х-22.
- Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6 Мур.
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