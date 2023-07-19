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Одесса. Надо уничтожать установки ракет "Оникс" в Крыму, Х-22 может сбивать Patriot – ВСУ

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19.07.2023, 16:00
Одесса. Надо уничтожать установки ракет
Российский комплекс "Бастион"

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированный удар по Одессе и области, в частности по портовой инфраструктуре. Для противодействия российским ракетам типа "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые комплексы, а ракеты Х-22 способны сбивать западные комплексы ПВО. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии для LIGA.net.

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"Ониксы" – это сложная цель. Она летит низко над водой, имеет дальность около 600 км. Это угроза всей прибрежной зоне", – сказал Игнат.

По данным ОК "Юг", именно ракеты "Оникс" и Х-22 россияне запускали по портовой и критической инфраструктуре Одессы и области.

Чтобы бороться с этими ракетами, необходимо уничтожать российские береговые комплексы "Бастион", отметил Игнат.

Эти комплексы расположены в Крыму, оттуда и производятся пуски ракет типа "Оникс".

"Здесь, как и в случае с С-300: с ракетами бороться трудно – поэтому лучше уничтожать установки на земле", – заметил пресс-секретарь Воздушных сил.

По его словам, для противодействия ракетам Х-22 нужны системы, способные работать по баллистическим ракетам: установки Patriot и SAMP-T.

Вечером на LIGA.net выйдет разбор российской атаки на украинские порты.

Читайте также: ВСУ: Зимой РФ может снова бить ракетами по электростанциям, ГЭС и транспортным развязкам

Артём Джерипа, Марк Сировой
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войнаОдессапвоPatriotбастионвоздушные силыОниксЮрий ИгнатХ-22
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