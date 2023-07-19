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Ночной удар по Одессе: Зеленский поручил усилить защиту людей и портовой инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 13:05
Ночной удар по Одессе: Зеленский поручил усилить защиту людей и портовой инфраструктуры - Фото
Последствия ночного удара по порту Одессы (Фото - ОК Південь)

Во время ночного удара по Одессе российские террористы "абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения", заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания с министрами и военными.

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"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни", – написал Зеленский.

Президент сообщил, что заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Житомирской областям и другим регионам.

Зеленский выслушал доклады вице-премьера Александра Кубракова и главы МВД Игоря Клименко о последствиях ударов, а также доклады Главкома Валерия Залужного и командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

"Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД – активизировать контакты с партнерами для усиления давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна", – написал президент.

Воздушные силы заявили, что в ночь на 19 июля оккупанты атаковали Украину ракетами Х-22, "Калибр" и "Оникс", а также дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано 26 прилетов.

Читайте также: Крупнейший удар по Одессе: Калибры, Бури, Ониксы, дроны – были прилеты и салют. Киев – ПВО 

Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийОдессаракетный ударОдесский портзерновое соглашение
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