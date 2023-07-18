Ночной удар России по Одессе. ВСУ показали разрушения от атаки оккупантов — фото
18.07.2023, 10:08
Последствия атаки на Одессу (Фото: ОК "Юг")
В оперативном командовании "Юг" показали последствия атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на 18 июля. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОК "Юг".
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Военные напомнили, что все ракеты врага были сбиты силами противовоздушной обороны.
Обломки и взрывная волна повредила объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов.
В одном из жилищ был ранен пожилой мужчина.
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