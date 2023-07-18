Ночной удар России по Одессе. ВСУ показали разрушения от атаки оккупантов — фото

В оперативном командовании "Юг" показали последствия атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на 18 июля. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОК "Юг".

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Военные напомнили, что все ракеты врага были сбиты силами противовоздушной обороны.

Обломки и взрывная волна повредила объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов.

В одном из жилищ был ранен пожилой мужчина.

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