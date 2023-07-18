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Ночной удар России по Одессе. ВСУ показали разрушения от атаки оккупантов — фото

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 10:08
Ночной удар России по Одессе. ВСУ показали разрушения от атаки оккупантов — фото - Фото
Последствия атаки на Одессу (Фото: ОК "Юг")

В оперативном командовании "Юг" показали последствия атаки российских оккупантов на Одессу в ночь на 18 июля. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба ОК "Юг".

Военные напомнили, что все ракеты врага были сбиты силами противовоздушной обороны.

Обломки и взрывная волна повредила объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов.

В одном из жилищ был ранен пожилой мужчина. 

  • Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв (до этого ВСУ предупредили о российских Ту-22М3, носителях ракет Х-22, взлетевших с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе).
  • Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".
  • Почитайте историю "Донбасс скоро вернется": художник Сергей Захаров о плене и украинском Донецке.

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Дмитрий Гриниченко
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