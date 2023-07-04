Вечером 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Российские пропагандистские ресурсы сообщают о попадании по якобы военному складу оккупантов.

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На опубликованных в соцсетях фото и видео прилетов видно, как над городами поднимаются "грибы". По словам местных жителей, звуки взрыва были слышны в большей части Макеевки.

По словам оккупантов, ВСУ якобы ударили по городам системами HIMARS и попали в склад БК.

В то же время по словам местных жителей, звуков повторной детонации не было слышно.

Пока официальной информации на этот счет нет.

ДОПОЛНЕНО в 22:28. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

"В результате эффективного огненного влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в соо

22 июня 2023 года были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область.

В ОК "Юг" сообщили, что в результате этого будет подорвана логистика оккупантов.

В Главном управлении разведки МО, комментируя удары по мостам, сказали, что "продолжение следует".

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