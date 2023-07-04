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Вечер в оккупированных Донецке и Макеевке прошел с мощными взрывами – видео "грибов" видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 21:57
Видео: соцсети
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Вечером 4 июля во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Российские пропагандистские ресурсы сообщают о попадании по якобы военному складу оккупантов.

На опубликованных в соцсетях фото и видео прилетов видно, как над городами поднимаются "грибы". По словам местных жителей, звуки взрыва были слышны в большей части Макеевки.

По словам оккупантов, ВСУ якобы ударили по городам системами HIMARS и попали в склад БК.

В то же время по словам местных жителей, звуков повторной детонации не было слышно.

Пока официальной информации на этот счет нет.

ДОПОЛНЕНО в 22:28. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в склад оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

"В результате эффективного огненного влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в соо

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Милана Головань
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войнавзрывМакеевкаДонецк
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