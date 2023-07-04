Ввечері 4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Російські пропагандистські ресурси повідомляють про влучання у нібито склад БК окупантів.

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На опублікованих у соцмережах фото та відео "прильотів" видно, як над містами здіймаються "гриби". За словами місцевих мешканців, звуки вибуху було чутно у більшій частині Макіївки.

За словами окупантів, ЗСУ нібито вдарили по містах системами HIMARS та влучили у склад БК.

Водночас за словами місцевих жителів, звуків повторної детонації не було.

ДОПОВНЕНО о 22:28. В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться у повідомленні.

22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, що з'єднують тимчасово окуповані Крим та Херсонську область.

У ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвано логістику окупантів.

У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали - "далі буде".

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