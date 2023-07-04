Російські пропагандистські та опозиційні Telegram-канали повідомляють, що у російському місті Великий Новгород сталася пожежа на газотурбінній тепловій електростанції.

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За словами місцевих мешканців, перед пожежею пролунав гучний вибух.

Попередньо відомо, що горить виробнича будівля, на місце їдуть пожежники.

У російському МНС повідомили, що на 20:35 площа загоряння становила 2300 квадратних метрів.

13 червня 2023 року в Краснодарі сталася сильна пожежа на нафтобазі.

14 червня під Ростовом спалахнула теплова електростанція.

29 червня у Нижньому Новгороді спалахнула цистерна з хімічними речовинами.

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