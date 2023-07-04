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У Великому Новгороді горить теплова електростанція, місцеві жителі чули "хлопок" – відео видео

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04.07.2023, 20:56
Відео: соцмережі
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Російські пропагандистські та опозиційні Telegram-канали повідомляють, що у російському місті Великий Новгород сталася пожежа на газотурбінній тепловій електростанції. 

За словами місцевих мешканців, перед пожежею пролунав гучний вибух.

Попередньо відомо, що горить виробнича будівля, на місце їдуть пожежники.

У російському МНС повідомили, що на 20:35 площа загоряння становила 2300 квадратних метрів.

  • 13 червня 2023 року в Краснодарі сталася сильна пожежа на нафтобазі.
  • 14 червня під Ростовом спалахнула теплова електростанція.
  • 29 червня у Нижньому Новгороді спалахнула цистерна з хімічними речовинами.

Читайте також: Велика пожежа у Петербурзі. Горить виробнича будівля біля метро "Купчино" – відео

Мілана Головань
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війнапожежавибухТЕЦвеликий новгород
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