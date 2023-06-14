Російські Telegram-канали повідомляють про пожежу на Новочеркаській ДРЕС в Ростовській області, яка сталася нібито внаслідок вибуху.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За попередніми даними, горить покрівля на шостому енергоблоці. Площа пожежі — 400 квадратних метрів.

За інформацією російських ресурсів, вогонь перекинувся на покрівлю п'ятого енергоблока.

Деякі росЗМІ з посиланням на силові структури РФ пишуть, що внаслідок пожежі постраждало троє співробітників станції.

Очевидці повідомляють, що перед загорянням чули два вибухи. Водночас губернатор Ростовської області не підтверджує цю інформацію.

Він також повідомив, що пожежа сталася у машинному залі між п'ятим та шостим енергоблоками.

Від ДРЕС до підконтрольної уряду території України – понад 200 кілометрів.

13 червня 2023 року у Краснодарі сталася сильна пожежа на нафтобазі.

Того самого дня спалахнула виробнича будівля у Петербурзі.

Дивіться також: Бердянськ знову у вогні: фото та відео наслідків нового вибуху

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.