Российские Telegram-каналы сообщают о пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, который произошел якобы в результате взрыва.

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По предварительным данным, горит кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара — 400 квадратных метров.

По информации российских ресурсов, огонь перекинулся на кровлю пятого энергоблока.

Некоторые росСМИ со ссылкой на силовые структуры РФ пишут, что в результате пожара пострадали трое сотрудников станции.

Очевидцы сообщают, что перед возгоранием слышали два взрыва. В то же время губернатор Ростовской области не подтверждает эту информацию.

Он также сообщил, что пожар произошел в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками.

От ГРЭС до подконтрольной правительству территории Украины – более 200 километров.

13 июня 2023 года в Краснодаре произошел сильный пожар на нефтебазе.

В тот же день горело производственное здание в Петербурге.

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