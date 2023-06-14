Российские Telegram-каналы сообщают о пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, который произошел якобы в результате взрыва.
По предварительным данным, горит кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара — 400 квадратных метров.
По информации российских ресурсов, огонь перекинулся на кровлю пятого энергоблока.
Некоторые росСМИ со ссылкой на силовые структуры РФ пишут, что в результате пожара пострадали трое сотрудников станции.
Очевидцы сообщают, что перед возгоранием слышали два взрыва. В то же время губернатор Ростовской области не подтверждает эту информацию.
Он также сообщил, что пожар произошел в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками.
От ГРЭС до подконтрольной правительству территории Украины – более 200 километров.
- 13 июня 2023 года в Краснодаре произошел сильный пожар на нефтебазе.
- В тот же день горело производственное здание в Петербурге.
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