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Под Ростовом горит тепловая электростанция: перед пожаром якобы был взрыв – видео видео

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14.06.2023, 14:53
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Российские Telegram-каналы сообщают о пожаре на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, который произошел якобы в результате взрыва.

По предварительным данным, горит кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара — 400 квадратных метров.

По информации российских ресурсов, огонь перекинулся на кровлю пятого энергоблока.

Некоторые росСМИ со ссылкой на силовые структуры РФ пишут, что в результате пожара пострадали трое сотрудников станции.

Очевидцы сообщают, что перед возгоранием слышали два взрыва. В то же время губернатор Ростовской области не подтверждает эту информацию.

Он также сообщил, что пожар произошел в машинном зале между пятым и шестым энергоблоками.

От ГРЭС до подконтрольной правительству территории Украины – более 200 километров.

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Милана Головань
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