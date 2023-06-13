Большой пожар в Петербурге. Горит производственное здание у метро "Купчино" – видео
13.06.2023, 10:43
Скрншот с видео
В Санкт-Петербурге горит производственное здание в районе кольцевой автодороги и метро "Купчино". Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.
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По данным российских Telegram-каналов, возгорание началось в одном из производственных зданий на Витебском проспекте в Московском районе. Здание, по информации каналов, разноуровневое.
Новость будет дополнена по мере поступления информации.
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