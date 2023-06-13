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Велика пожежа у Петербурзі. Горить виробнича будівля біля метро "Купчино" – відео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 10:43
Велика пожежа у Петербурзі. Горить виробнича будівля біля метро
Скриншот з відео

У Санкт-Петербурзі горить виробнича будівля в районі кільцевої автодороги та метро "Купчино". Про це повідомляє пропагандистський ресурс РІА "Новости".

За даними російських Telegram-каналів, спалах почався в одній з виробничих будівель на Вітебському проспекті в Московському районі. Будівля, за інформацією каналів, є різнорівневою.

Новина буде доповнена у міру надходження інформації.

  • У російському Краснодарі горить нафтобаза.
Вадим Ребрина
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