Велика пожежа у Петербурзі. Горить виробнича будівля біля метро "Купчино" – відео
13.06.2023, 10:43
Скриншот з відео
У Санкт-Петербурзі горить виробнича будівля в районі кільцевої автодороги та метро "Купчино". Про це повідомляє пропагандистський ресурс РІА "Новости".
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За даними російських Telegram-каналів, спалах почався в одній з виробничих будівель на Вітебському проспекті в Московському районі. Будівля, за інформацією каналів, є різнорівневою.
Новина буде доповнена у міру надходження інформації.
- У російському Краснодарі горить нафтобаза.
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