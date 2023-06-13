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У Краснодарі сильна пожежа на нафтобазі, у гасінні задіяно 130 осіб – відео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 08:26
У Краснодарі сильна пожежа на нафтобазі, у гасінні задіяно 130 осіб – відео - Фото
Фото: t.me/tipichkras

У російському Краснодарі горить нафтобаза біля Яблонівського мосту. Про це повідомляють місцеві та російські пропагандистські Telegram-канали.

За словами очевидців, дим видно за кілька кілометрів. Причини пожежі наразі невідомі, пишуть пропагандисти.

За даними місцевих каналів, що посилаються на "оперштаб", відбувається горіння установки зі спалювання надлишкового газу, розташованої на газовій колонці. На цей час пожежа нібито локалізована. Постраждалих, за інформацією росіян, немає.

Для гасіння пожежі задіяно 130 осіб особового складу та 26 одиниць техніки.

  • Внаслідок нічної ракетної атаки Росії по п'ятиповерхівці у Кривому Розі загинуло троє людей, ще 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні.

Вадим Ребрина
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