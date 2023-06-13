Удар по Кривому Рогу. Шестеро загиблих, 25 поранених, люди під завалами – фото, відео

доповнено

Внаслідок нічної ракетної атаки Росії по п'ятиповерхівці у Кривому Розі загинули шестеро людей, ще 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Про це повідомили представники місцевої влади.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Під завалами є люди, пожежу ще гасять, заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Три крилаті ракети збили. Але маємо і "прильоти", – написав він.

Керівник Криворізької ОВА Олександр Вілкул повідомив про щонайменше сімох людей, які перебувають під завалами багатоповерхового будинку.

Ще троє постраждалих – на приватному підприємстві міста, їх ушпиталили. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники.

Ще четверо травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили, повідомляє Лисак.

Також пошкодження є у рятувальному підрозділі та автомобільному підприємстві.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти застосували 14 крилатих ракет Х-101/555, 10 з яких знищила ППО. Також РФ атакувала чотирма дронами-камікадзе Shahed, з яких вдалося збити один.

ДОПОВНЕНО о 09:19. В Офісі Генпрокурора повідомили про чотирьох загиблих.

ДОПОВНЕНО о 09:29. Вілкул повідомив, що кількість загиблих збільшилася до шести.

Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту й автомийці.

Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкома Залужного.

Дивіться також: Кривий Ріг. Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці – фото, відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.