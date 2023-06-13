В ніч проти 13 червня близько 03:17 російські окупанти вдарили високоточними ракетами по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі. Про це повідомив керівник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Чиновник повідомив, що внаслідок чергового російського теракту є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно, дехто з людей знаходиться під завалами.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 06:00 додав, що є загиблі та пообіцяв подробиці трагедії згодом.

Працюють всі екстрені служби.

Вночі 7 червня "шахед" впав на приватний будинок за Сумами, вбивши двох мирних мешканців.

Увечері 8 червня ворог атакував ракетами Умань: прильоти були по промисловому об'єкту і автомийці.

Вночі 9 червня ворог запустив по Україні 6 крилатих ракет і до 16 ударних дронів, були прильоти в рідному місті головкому Залужного.

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