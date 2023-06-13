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Кривий Ріг. Росія вдарила високоточними ракетами по п'ятиповерхівці – фото, відео видео

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13.06.2023, 06:14
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В ніч проти 13 червня близько 03:17 російські окупанти вдарили високоточними ракетами по житловому п'ятиповерховому будинку у Кривому Розі. Про це повідомив керівник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул.

Чиновник повідомив, що внаслідок чергового російського теракту є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно, дехто з людей знаходиться під завалами.

Фото – Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак о 06:00 додав, що є загиблі та пообіцяв подробиці трагедії згодом.

Працюють всі екстрені служби.

Фото: Перший Криворізький

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Мілана Головань
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