В ночь на 13 июня около 03:17 российские оккупанты ударили высокоточными ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге. Об этом сообщил руководитель местной военной администрации Александр Вилкул.

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Чиновник сообщил, что в результате очередного российского теракта есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, некоторые люди находятся под завалами.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 06:00 добавил, что есть погибшие и пообещал подробности трагедии позже.

Работают все экстренные службы.

Ночью 7 июня "шахед" упал на частный дом за Сумами, убив двух мирных жителей.

Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.

Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе головкома Залужного.

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