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Кривой Рог. Россия ударила высокоточными ракетами по пятиэтажке – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 06:14
Видео: Соцсети
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В ночь на 13 июня около 03:17 российские оккупанты ударили высокоточными ракетами по жилому пятиэтажному дому в Кривом Роге. Об этом сообщил руководитель местной военной администрации Александр Вилкул.

Чиновник сообщил, что в результате очередного российского теракта есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, некоторые люди находятся под завалами.

Фото – Telegram Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 06:00 добавил, что есть погибшие и пообещал подробности трагедии позже.

Работают все экстренные службы.

Фото: Первый Криворожский

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Милана Головань
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