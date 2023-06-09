Звягель. Россия нанесла ракетный удар по жилмассиву, разрушено шесть домов, есть погибший

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору Звягеля Житомирской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщили в Звягельском городском совете.

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По словам городского головы Николая Боровца, россияне попали в жилой массив частного сектора.

Уже известно о шести разрушенных домах, десятки получили повреждения.

Один человек погиб, есть раненые, которые получают всю необходимую помощь.

На месте удара работают все специальные службы.





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