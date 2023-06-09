Звягель. Россия нанесла ракетный удар по жилмассиву, разрушено шесть домов, есть погибший
09.06.2023, 07:29
Звягель (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору Звягеля Житомирской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщили в Звягельском городском совете.
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По словам городского головы Николая Боровца, россияне попали в жилой массив частного сектора.
Уже известно о шести разрушенных домах, десятки получили повреждения.
Один человек погиб, есть раненые, которые получают всю необходимую помощь.
На месте удара работают все специальные службы.
- Воздушная тревога в Киеве и ряде областей Украины началась вскоре после полуночи 6 июня. LIGA.net вела хронику ракетной атаки врага.
- КГВА сообщила, что над столицей сбито более 20 воздушных целей.
- "Тревожный" для киевлян май-2023 перешел в аналогичный июнь: бойцы ПВО снова сбивали ночью 2 июня ракеты и дроны. Ночи 3—5 июня в Киеве были тихими (враг бил не в столице, поразив под Кропивницким стратегический объект).
- В начале лета в Воздушных силах согласились, что данные основных мониторинговых Telegram-пабликов о видах угроз "в основном правдивые".
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