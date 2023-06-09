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Звягель. Россия нанесла ракетный удар по жилмассиву, разрушено шесть домов, есть погибший

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 07:29
Звягель. Россия нанесла ракетный удар по жилмассиву, разрушено шесть домов, есть погибший - Фото
Звягель (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору Звягеля Житомирской области, есть погибший и раненые. Об этом сообщили в Звягельском городском совете.

По словам городского головы Николая Боровца, россияне попали в жилой массив частного сектора.
Уже известно о шести разрушенных домах, десятки получили повреждения. 
Один человек погиб, есть раненые, которые получают всю необходимую помощь. 
На месте удара работают все специальные службы. 

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Дмитрий Гриниченко
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войнаракетный ударжитомирская областьзвягель
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