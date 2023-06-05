"Калибры", "Кинжалы", "Искандеры". Что и сколько насбивали над Киевом за май: инфографика
05.06.2023, 17:39
Киев (Фото: Pexels)
Киевская городская военная администрация опубликовала инфографику об уничтоженных над столицей ракетах и дронах в течение мая 2023 года, в течение которого Россия особенно активно атаковала Киев и область.
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"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны... не подвергался столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май", – говорится в сообщении.
За май над столицей было сбито ориентировочно 65 крылатых ракет, семь "Кинжалов", 13 "Искандеров" и 169 дронов.
- В Минобороны считают, что россияне усилили обстрелы Киева, чтобы посеять страх. При этом враг неизменно бьет по военной и критической инфраструктуре.
- Почему Россия взялась за Киев? Возможный ответ – в разборе "Охота на Patriot".
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