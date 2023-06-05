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"Калібри", "Кинджали", "Іскандери". Що і скільки назбивали над Києвом за травень: інфографіка

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 17:39
Київ (Фото: Pexels)

Київська міська військова адміністрація опублікувала інфографіку про знищені над столицею ракети і дрони протягом травня 2023 року, протягом якого Росія особливо активно атакувала Київ і область.

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"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень", – йдеться в повідомленні.

За травень над столицею було збито орієнтовно 65 крилатих ракет, сім "Кинджалів", 13 "Іскандерів" і 169 дронів.

"Калібри", "Кинджали", "Іскандери". Що і скільки назбивали над Києвом за травень: інфографіка

  • У Міноборони вважають, що росіяни посилили обстріли Києва, щоб посіяти страх. При цьому ворог незмінно б'є по військовій та критичній інфраструктурі.
  • Чому Росія взялася за Київ? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot".

Читайте також: Як Путін створив міф про непереможний "Кинджал". І що з ним робить Patriot

Оксана Житнюк
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