"Калібри", "Кинджали", "Іскандери". Що і скільки назбивали над Києвом за травень: інфографіка

Київська міська військова адміністрація опублікувала інфографіку про знищені над столицею ракети і дрони протягом травня 2023 року, протягом якого Росія особливо активно атакувала Київ і область.

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"Ніколи за історію нашої планети... Жодне місто, жодної країни... не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень", – йдеться в повідомленні.

За травень над столицею було збито орієнтовно 65 крилатих ракет, сім "Кинджалів", 13 "Іскандерів" і 169 дронів.

У Міноборони вважають, що росіяни посилили обстріли Києва, щоб посіяти страх. При цьому ворог незмінно б'є по військовій та критичній інфраструктурі.

Чому Росія взялася за Київ? Можлива відповідь – у розборі "Полювання на Patriot".

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