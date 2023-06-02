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Постійні ракетні удари по Києву. У Міноборони вважають, що Росія хоче залякати цивільних

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02.06.2023, 13:39
Постійні ракетні удари по Києву. У Міноборони вважають, що Росія хоче залякати цивільних - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія хоче залякати цивільних постійними ударами по Києву ракетами та дронами. Про це вона повідомила в інтерв'ю польському агентству PAP.

За її словами, росіяни посилили обстріли Києва, щоб посіяти страх. Вона зазначила, що ворог незмінно б'є по військовій та критичній інфраструктурі.

"Вони роблять все, щоб посіяти страх серед мирного населення. Те, що ракети летять у бік Києва, звичайно, не випадково. Обстріл інфраструктури — це меседж: обстріли в серці Києва доказ, що моралі для Росії не існує", — сказала заступниця міністра.

Маляр заявила, що столична протиповітряна оборона працює на найвищому рівні, а переважну більшість ракет і БпЛА противника можна знищувати, проте уламки несуть загрозу для людей.

"Ми не можемо передбачити, куди впадуть уламки. Вони вражають не лише багатоквартирні будинки, а й школи та дитячі садки. Тому, хоча вони
набагато менше, ніж на початку війни, але ми все ще зазнаємо втрат серед цивільного населення", — резюмувала вона.

Раніше військова адміністрація Києва заявила, що ворог запустив по місту ракети типу Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Каспійського моря, а також Shahed-136 з різних напрямків. Столична ППО знищила понад 30 цілей.

У Генштабі повідомили, що попередньо, російські окупанти запустили по Україні 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе Shahed-136.

Читайте також: Російська ракета вбила людей біля закритого укриття. Що сталося і як реагує влада

Дмитро Гриниченко
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