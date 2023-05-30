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На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань

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30.05.2023, 08:45
На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань - Фото
Наслідки російської атаки дронами у Київській області (Фото: Нацполіція)

Поліція Київської області отримала від місцевих жителів понад 50 повідомлень про пошкодження будівель внаслідок нічної атаки росіян дронами-камікадзе. Постраждали чотири особи. Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

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"Є вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автомобілів", – повідомив Нєбитов.

За його інформацією, чотири особи отримали осколкові поранення.

"Поліція фіксує кожен злочин армії росії, за які, безумовно, буде відповідальність", – написав голова поліції Київської області.

На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань

На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань

На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань

На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань

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Наталія Медведєва
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