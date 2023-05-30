На Київщині четверо поранених після нічної атаки РФ, поліція показала фото руйнувань

Поліція Київської області отримала від місцевих жителів понад 50 повідомлень про пошкодження будівель внаслідок нічної атаки росіян дронами-камікадзе. Постраждали чотири особи. Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов.

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"Є вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів та автомобілів", – повідомив Нєбитов.

За його інформацією, чотири особи отримали осколкові поранення.

"Поліція фіксує кожен злочин армії росії, за які, безумовно, буде відповідальність", – написав голова поліції Київської області.

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування.

Сили ППО знищили 29 із 31 "шахеда".

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