Під час нічної атаки Росії на Україну силами протиповітряної оборони було знищено 29 із 31 дронів Shahed-136/131. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Як повідомляється, у ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 до 04:30 російські окупаційні війська вкотре атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131.

"Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе", – йдеться у повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА.

"Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва", – уточнили у ПС ЗСУ.

"Усе, що знищується в небі, на жаль, летить до землі і приносить страждання людям! Бережіть себе та своїх рідних, а ми й надалі битимемо окупанта і в небі, і на землі", – написав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 травня, є жертви та руйнування.

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