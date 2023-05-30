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Ночью ПВО уничтожила 29 из 31 дронов Shahed-136/131 – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 08:22
Ночью ПВО уничтожила 29 из 31 дронов Shahed-136/131 – Воздушные силы - Фото
Охотники за ''шахедами'' (фото - Нацгвардия)

Во время ночной атаки России на Украину силами противовоздушной обороны были уничтожены 29 из 31 дронов Shahed-136/131. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как сообщается, в ночь на 30 мая 2023 года с 23:30 до 04:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131.

"В целом с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе", – говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА.

"Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева", – уточнили в ВС ВСУ.

"Все, что уничтожается в небе, к сожалению, летит на землю и приносит страдания людям! Берегите себя и своих родных, а мы будем и дальше бить оккупанта и в небе, и на земле", – написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Читайте также: В Москве и Подмосковье звучат взрывы. Прилетели какие-то беспилотники — фото, видео

Наталья Медведева
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войнакиевдронвоздушные силыShahed-136
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