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В Москве и Подмосковье звучат взрывы. Прилетели какие-то беспилотники — фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 07:34
В Москве и Подмосковье звучат взрывы. Прилетели какие-то беспилотники — фото, видео - Фото
Взрывы в Подмосковье (Фото: скриншот с видео)

В Москве и Подмосковье с утра 30 мая слышны взрывы, россияне пишут о работе противовоздушной обороны и атаке неизвестных беспилотников. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

На публикуемых в соцсетях видео можно заметить пролетающие БпЛА и звуки взрывов, похожие на работу ПВО.
Оккупанты пишут, что взрывы слышали в районе Немчиновки, Одинцово, Барвихи, Новой Риги и других районах Подмосковья. 

Взрывы в Подмосковье (Фото: ресурс оккупантов)
Также враг заявил о прилете двух беспилотников в дома в самой Москве — один на улице Профсоюзная, а другой на улице Атласова.
Отметим, что 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют". 

Читайте также: Россия массированно атаковала Киев дронами Shahed-136. Есть жертвы и разрушения — КГВА

Дмитрий Гриниченко
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