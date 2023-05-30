В Москве и Подмосковье звучат взрывы. Прилетели какие-то беспилотники — фото, видео
30.05.2023, 07:34
Взрывы в Подмосковье (Фото: скриншот с видео)
В Москве и Подмосковье с утра 30 мая слышны взрывы, россияне пишут о работе противовоздушной обороны и атаке неизвестных беспилотников. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.
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На публикуемых в соцсетях видео можно заметить пролетающие БпЛА и звуки взрывов, похожие на работу ПВО.
Оккупанты пишут, что взрывы слышали в районе Немчиновки, Одинцово, Барвихи, Новой Риги и других районах Подмосковья.
Также враг заявил о прилете двух беспилотников в дома в самой Москве — один на улице Профсоюзная, а другой на улице Атласова.
Отметим, что 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".
- Ночью 28 мая 2023 года РФ рекордно атаковала "шахедами" Киев и другие места. По данным ГШ, 58 дронов из 59 были сбиты. Например, так. Над Киевом и на подлете к столице сбито "более 40". ВСУ пояснили, что "шахедами" РФ пытается запутать ПВО.
- Ночью 29 мая россияне пустили по Украине до 40 ракет Х-101/Х-555 и 35 "шахедов", ударили по военному объекту в Хмельницкой области: там выведено из строя пять летательных аппаратов. ВСУ советуют не драматизировать это попадание. Сбито 36 из 40 ракет и 30 из 38 дронов.
- Днем 29 мая РФ повторно устроила атаку по Киеву: 11 из 11 "Искандеров" были сбиты.
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