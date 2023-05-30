В Москве и Подмосковье звучат взрывы. Прилетели какие-то беспилотники — фото, видео

В Москве и Подмосковье с утра 30 мая слышны взрывы, россияне пишут о работе противовоздушной обороны и атаке неизвестных беспилотников. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

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На публикуемых в соцсетях видео можно заметить пролетающие БпЛА и звуки взрывов, похожие на работу ПВО.

Оккупанты пишут, что взрывы слышали в районе Немчиновки, Одинцово, Барвихи, Новой Риги и других районах Подмосковья.





Также враг заявил о прилете двух беспилотников в дома в самой Москве — один на улице Профсоюзная, а другой на улице Атласова.

Отметим, что 29 мая после дневного удара россиян баллистическими ракетами по Киеву глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал оккупантам, что они "очень скоро об этом пожалеют".

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