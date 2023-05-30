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У Москві та Підмосков'ї лунають вибухи. Прилетіли якісь безпілотники — фото, відео

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 07:34
У Москві та Підмосков'ї лунають вибухи. Прилетіли якісь безпілотники — фото, відео - Фото
Вибухи у Підмосков'ї (Фото: скриншот з відео)

У Москві та Підмосков'ї зранку 30 травня чути вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та атаку невідомих безпілотників. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

На відео, що публікуються в соцмережах, можна помітити пролітаючі БпЛА і звуки вибухів, схожі на роботу ППО.

Окупанти пишуть, що вибухи чули у районі Немчинівки, Одинцово, Барвіхи, Нової Риги та інших районах Підмосков'я.

Вибухи у Підмосков'ї (Фото: ресурс окупантів)

Також ворог заявив про приліт двох безпілотників в будинки у самій Москві — один на вулиці Профспілкова, а інший на вулиці Атласова.

Зазначимо, що 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву, голова української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони "дуже скоро про це пошкодують".

Читайте також: Росія масовано атакувала Київ дронами Shahed-136. Є жертви та руйнування — адміністрація

Дмитро Гриниченко
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