У Москві та Підмосков'ї лунають вибухи. Прилетіли якісь безпілотники — фото, відео

У Москві та Підмосков'ї зранку 30 травня чути вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та атаку невідомих безпілотників. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

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На відео, що публікуються в соцмережах, можна помітити пролітаючі БпЛА і звуки вибухів, схожі на роботу ППО.

Окупанти пишуть, що вибухи чули у районі Немчинівки, Одинцово, Барвіхи, Нової Риги та інших районах Підмосков'я.

Також ворог заявив про приліт двох безпілотників в будинки у самій Москві — один на вулиці Профспілкова, а інший на вулиці Атласова.

Зазначимо, що 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву, голова української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони "дуже скоро про це пошкодують".

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