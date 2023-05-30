У Москві та Підмосков'ї лунають вибухи. Прилетіли якісь безпілотники — фото, відео
У Москві та Підмосков'ї зранку 30 травня чути вибухи, росіяни пишуть про роботу протиповітряної оборони та атаку невідомих безпілотників. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.
На відео, що публікуються в соцмережах, можна помітити пролітаючі БпЛА і звуки вибухів, схожі на роботу ППО.
Окупанти пишуть, що вибухи чули у районі Немчинівки, Одинцово, Барвіхи, Нової Риги та інших районах Підмосков'я.
Також ворог заявив про приліт двох безпілотників в будинки у самій Москві — один на вулиці Профспілкова, а інший на вулиці Атласова.
Зазначимо, що 29 травня після денного удару росіян балістичними ракетами по Києву, голова української розвідки Кирило Буданов пообіцяв окупантам, що вони "дуже скоро про це пошкодують".
- Вночі 28 травня 2023 року РФ рекордно атакувала "шахедами" Київ та інші місця. За даними ГШ, 58 дронів з 59 були збиті. Наприклад, так. Над Києвом та на підльоті до столиці збито "понад 40". ЗСУ пояснили, що "шахедами" РФ намагається заплутати ППО.
- Вночі 29 травня росіяни пустили по Україні до 40 ракет Х-101/Х-555 і 35 "шахедів", ударили по військовому об'єкту в Хмельницькій області: там виведено з ладу п'ять літальних апаратів. ЗСУ радять не драматизувати це влучення. Збито 36 із 40 ракет та 30 із 38 дронів.
- Вдень 29 травня РФ повторно влаштувала атаку по Києву: 11 із 11 "Іскандерів" були збиті.
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